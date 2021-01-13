



"ÜLKEMİZ VE DEVLETİMİZ TARİHSEL BİR MİSYON ÜSTLENİYOR"

Bir başka soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle son derece kritik bir konumda kamu adına ülkenin hak ve menfaatlerini ulusal ve uluslararası alanda savunmaya dönük çaba sarf eden bir kurumun başında olduğunu belirten Altun, kendisi için esas meselenin ülke için çalışmak olduğunu söyledi.

Allah ömür verdikçe konum, unvan, makam fark etmeksizin ülke için çalışmaktan vazgeçmeyeceğini dile getiren Altun, esas itibarıyla ülkenin ve içinde yaşadığı toplumun meselelerini dert edinip bulunduğu alanlarda fikir, bilgi üretme, eylem ortaya koyma gayreti içinde olduğunu dile getirdi.

Akademik hayatında da medya ve iletişim alanındaki çalışmalarında yerli ve milli bir çizgide ülkenin menfaatleri, kamunun çıkarları doğrultusunda gayret sarf ettiğini aktaran Altun, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bu vesileyle şunu vurgulamak istiyorum, Türkiye gibi bir ülkede yaşıyoruz. Ülkemizin ve devletimizin tarihsel bir misyon üstlendiğini düşünüyorum. Bu jeostratejik konumda yer alan, böyle tarihsel bir birikimi tevarüs etmiş, bu kadar dinamik bir nüfusu olan bir ülkenin gerçekten çok sahici iddiaları var. Yıllarca çeşitli batıcı siyasetçilerle bu iddialar baskılanmaya çalışıldı ve ne olursa toplumumuz buna hep itiraz etti. Darbeler yapıldı, bu itirazların önü kesilmeye çalışıldı, demokratik siyasetin önü kesilmeye çalışıldı. Fakat özellikle 2000 sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yürüttüğü siyasetle, verdiği mücadeleyle, liderlikle, toplumun bu iddiaları, toplumun o gür sesi siyasette ve diğer pek çok alanda kendisine yer buldu. Bir şekilde ülkemizin bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olması iddiası artık somut bir talep ve hedef haline geldi. Bu geçmişte akla bile gelmeyen bir şeydi."

Türkiye'nin gerçekçi siyasal, toplumsal, küresel iddiaları ve meseleleri bulunduğunu anlatan Altun, şöyle konuştu:

"Siz böyle bir ülkede bu iddiaları, bu meseleleri, mesele etmek yerine sipariş konularla yahut moda meselelerle uğraşamazsınız. Ben akademide buna karşı çıkmaya çalıştım. Sadece ben değil, bu anlamda birçok kişi de tabi buna karşı çıktı. Onun yerine sahici meseleleri konuşmak, sahici meselelere odaklanmak esastır demiş olduk ve bu gayreti ortaya koyduk. Yani şimdi bir taraftan sizin devletiniz PKK gibi, FETÖ gibi, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ederken, içeride ve dışarıda yalan ve çarpıtmalarla ülkenize karşı bir sürü dezenformasyon ve kirli algı operasyonları yapılırken siz akademinin ya da medyanın fildişi kulelerinde sözüm ona tarafsızlık kisvesi altında suya-sabuna dokunmayan konular üzerine ahkam kesemezsiniz. Bu sizi yetiştirmiş olan bu milletin, bu toplumun asla ve asla kabul etmeyeceği bir şeydir. Tarafsızlık kisvesiyle ahkam kesenlerin, esasında batıcı siyasetin aktörleri olarak orada belli başlı temel meselelerin üstünü örtmeye ve iddia sahibi olan toplum kesimlerini baskılamaya dönük bir gayret içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Ben hangi konumda olursak olalım, bulunduğumuz alanlarda gayretle ilerlerken ülkemizin verdiği mücadeleye, toplumumuzun birlik ve beraberliğine omuz vermeyi, katkı sunmayı gözetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede de karınca kararınca, elimden geldiğince ben gayret sarf etmeye çalışıyorum."