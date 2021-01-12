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    • 12.01.2021 09:15
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    : ndaki operasyonunda 13 gözaltı kararı

    haberine göre Başsavcılığı, ’nün yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

    İHA
    KKK'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 12 astsubay ile 1 'mahrem imam' olmak üzere toplam 13 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde 12.01.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı kararı