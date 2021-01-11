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    'ye merkezli 4 ilde operasyon: 17 gözaltı

    Son dakika haberi... 'da ülkeyi işgale kalkışan 'ne yönelik operasyonlar sürüyor. merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

    AA
    17 FETÖ'cü yakalandı

    'da ülkeyi işgale kalkışan 'ne yönelik operasyonlar sürüyor.

    merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Bursa merkezli , ve 'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

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    Operasyonda, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları, ardışık aranma kaydı ile "Bank Asya artıran hesabı" bulunduğu ve kullanıcısı olduğu tespit edilen 17 kişi yakalandı.

    Aralarında bir muvazzaf kurmay yarbay, açığa alınmış astsubay, kapatılan askeri okul öğrencisi 2 kişi, bir doktor, 2 öğretmen ve mahrem imamın da bulunduğu zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel FETÖ'ye Bursa merkezli 4 ilde operasyon: 17 gözaltı