FETÖ'nün DHKP-C ile işbirliği deşifre oldu! Sahte kimlik çıkarmışlar

BM'YE GÖRÜNTÜ GÖNDERDİLER

Propaganda görüntüleri de dezenformasyon amacıyla Birleşmiş Milletler komisyonlarına gönderildi. FETÖ üyeleri, Irak yapılanmasıyla ilgili bilgiler verdi.

Örgüt tarafından Irak kuzey ve güney olmak üzere iki bölgeye ayrıldı. Kuzey, Erbil, Süleymaniye ve Duhok, Güney ise Kerkük ve Bağdat'tan oluşuyor.

Bu kentlerin her birinden sorumlu örgüt üyeleri bulunuyor.