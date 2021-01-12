Sosyal medya hesabından konuya ilişken açıklama yapan Hidayet Türkoğlu, "Büyük bir gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimimi ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum.