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    • 12.01.2021 13:39
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    SON DAKİKA: CHP yandaşı medyanın '' yalanı elinde patladı: Görevimi gururla sürdürmeye devam ediyorum

    Son dakika haberine göre, CHP yandaşı çukur medyasının bir yalanı daha elinde patladı. Başkanı , hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında açıklama yaptı. Türkoğlu, "Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevlerimi sürdürmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP yandaşı medyanın yalanı elinde patladı

    CHP yandaşı çukur medyasının bir yalanı daha elinde patladı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.




    İFTİRALAR 3 YIL ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
    Türkoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinden el çektirildiği ve odasının boşaltıldığı iddia edilirken, bu konunun 3 yıl önce de gündeme geldiği öğrenildi.

    Sosyal medya hesabından konuya ilişken açıklama yapan Hidayet Türkoğlu, "Büyük bir gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimimi ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum.

    Yeni dönemde yapılacak olan seçimlere hazırlanan isimlerin, kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yönetimin bu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.



    ÇUKUR MEDYASI İŞ BAŞINDA
    Her defasında ortaya attığı yalan haber ve iftiralarla gündeme gelen CHP yandaşı medya Hidayet Türkoğlu'yla ilgili asılsız haberde de büyük bir skandal imza attı.

    Cumhuriyet gazetesi yalan ve iftiralarla dolu haberi sözde siyaset kulisi bölümünde manşete taşıyarak, "Hidayet Türkoğlu bıraktı mı?" manşetiyle okuyucularına duyurdu.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP yandaşı medyanın 'Hidayet Türkoğlu' yalanı elinde patladı: Görevimi gururla sürdürmeye devam ediyorum