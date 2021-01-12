Aşıla isimli mobil uygulama https://mobilmarket.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden, Android ve IOS telefonlar için indirilebilecek.

IOS için özel ayar gerekiyor

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan sitede uygulamanın nasıl yükleneceğine dair bilgiler de yer aldı. IOS cihazlar için uygulama izinleri hakkında özel bir ayar gerektiğinin hatırlatıldığı sitede o ayarlar şu şekilde anlatıldı:

"1. Kullanıcılar Apple cihazlarında 'İndir' butonuna tıkladıktan sonra; 'mobilmarket.saglik.gov.tr' şunu yüklemek istiyor: 'Uygulama Adı' ifadesinin yer aldığı bir bilgi ile karşılaşacaktır. Burada 'Yükle' butonuna basarak kurulumu gerçekleştirebilmektedirler. Kurulumun bittiğine dair, cihazda herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Cihazda uygulama listesi kontrol edilerek indirildiği görülebilmektedir.