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    • 12.01.2021 11:21
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    SON DAKİKA: MİT ve SSB'den ortak operasyon: İhaleleri yabancı şirketlere sızdıran 6 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından savunma sanayii sektöründe yasa dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürütülen operasyonda, SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan SSB görevlilerinin ihale bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren yabancı firma yetkililerine aktardıkları tespit edildi.

    AA
    DHA
    MİT ve SSB'den ortak operasyon

    Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) projelerini yabancı firma yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında maddi teminat temin ettikleri belirlenen biri eski kurum çalışanı 6 şüpheli yakalandı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce, savunma sanayi sektöründe yasa dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba operasyon yapıldığı belirtildi.


    İHALEYE FESAT KARIŞTIRDILAR
    MİT tarafından savunma sanayine yönelik yürütülen koruyucu ve önleyici istihbarat operasyonları kapsamında rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "MİT ve Ankara İI Emniyet Müdürlüğünün koordineli halde 1 yıldır sürdürdükleri çalışmayla SSB görevlilerinin yürütülen ihale, proje, tedarik ve maliyet/fiyatlama bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren 'yabancı firma temsilciliği yapan şirket' yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında maddi teminat temin ettikleri tespit edildi. Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları belirlendi." ifadeleri kullanıldı.


    ESKİ PROJE MÜDÜRÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Bunun üzerine SSB ile koordineli yürütülen operasyonda, kurum çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerden birinin eski proje müdürü olduğu aktarıldı.


    YÜKSEK MİKTARDA DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ
    Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada, yüksek miktarda döviz ele geçirildiği bildirilen açıklamada, ayrıca zanlıların dijital materyallerine el konulduğu ifade edildi.

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