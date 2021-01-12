Bedelli askerlik celp sevk tarihleri belli oldu mu? 2021 Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vatani görevlerini yapmak için bedelli askerlik başvurusu yapan kişiler şimdi de bedelli askerlik sonuçları için heyecanlı bekleyiş içerisinde. 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren bedelli askerlik başvurularına yoğun ilgi gösterilmişti. Sonuçların Ocak ayı içerisinde açıklanacağı duyurulmuştu. Celp ve sevk dönemlerinin belli olacağı tarih merakla beklenirken bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yoğun şekilde yanıt aranıyor. 2020 yılı için bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 TL olarak belirlenmişti. Sonuçlar e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyuruluyor.