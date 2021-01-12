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    • 12.01.2021 16:37
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    Mehmetçik'ten Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim! Görüntüler yayınlandı

    (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Silahlı Kuvvetleri personeline "Üs Savunma Eğitimi" verildiğini bildirdi. Bakanlık sosyal medya hesabından eğitimlere dair yeni fotoğraflar paylaştı.

    Mehmetçik'ten Libya askerine eğitim!

    MSB'den yapılan açıklamada, Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında 'da bulunan TSK personelinin, nun uluslararası standartlara ulaştırılması için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

    Son olarak Mehmetçik tarafından personeline "Üs Savunma Eğitimi" verildiği aktarıldı.

    , eğitimlere dair sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. Yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan TSK personelimiz, Libya Ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çalışmalara devam ediyor. Son olarak Mehmetçik tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline 'Üs Savunma Eğitimi' verildi" denildi.

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