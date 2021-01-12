MSB'den yapılan açıklamada, Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan TSK personelinin, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.





Son olarak Mehmetçik tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline "Üs Savunma Eğitimi" verildiği aktarıldı.





Milli Savunma Bakanlığı, eğitimlere dair sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. Yapılan açıklamada, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan TSK personelimiz, Libya Ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çalışmalara devam ediyor. Son olarak Mehmetçik tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline 'Üs Savunma Eğitimi' verildi" denildi.



