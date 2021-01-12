'İSTİFA ETSE BENİM LEHİME OLACAKTI AMA BENİM HABERİM YOK'

Meral Akşener'in adaylıktan istifa etmesinin kendisinin lehine bir durum olacağını belirten İnce, "Bu açıklamayı mantık silsilesine oturtamıyorum. Bana mantıklı bir açıklama gelmedi. Birincisi, bu kişi kimse, sayın Akşener bunu açıklamalıdır. Kamuoyuyla bunu paylaşmalıdır. İkincisi, adaylıktan istifa edecekse, benim lehime bir durum olacaktı. Bundan benim haberim yok. Bu nasıl oluyor? Sayın Akşener bunu açıklamalıdır. Bir diğer konu ise, çatı adayı birinci turda doğru değildir. Bunu öteden beri söylüyorum. Birinci turda birden fazla aday olmalıdır ki katılım yükselsin. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu 14 partinin çatı adayıydı. Yüzde 74 katılım var. Sayın Akşener, Demirtaş, Karamollaoğlu ve ben, bizler farklı aday olduğumuz zaman katılım yüzde 84 oldu. Bu işin mantığı yok. Bana sorsalardı çekilme derdim. Burada şöyle bir sorun var. Ben partimden 8 puan fazla aldım. Benim oyum 22, benim oyum 30,6. Sayın Akşener ise partisinden 3 puan az aldı. Akşener, partisi kadar oy alabilseydi zaten seçim ikinci tura kalıyordu. Bu açıklamaların hiçbir mantığı yok. Sayın Akşener'e bu kişi kimmiş, 'Sen adaylıktan çekil, Muharrem İnce'yi destekle' dediyse o kişi Akşener'in dostu değildir. Bizim de dostumuz değildir. Mantıklı bir şey önermemiş" ifadelerini kullandı.