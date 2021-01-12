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    • 12.01.2021 16:48
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    Kırıkkale'de kaçak kazıya 9 gözaltı

    Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yaptığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede, yaklaşık 15 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde çukur kazıldığı belirlenirken, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

    DHA
    Kırıkkale'de kaçak kazıya 9 gözaltı

    Jandarma ekipleri, Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde, S.S'nin (41) bahçesinde define için kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçip köye giden ekipler, operasyon düzenledi.

    Operasyonda S.S, A.Ö, Y.M. ve Ü.D. suçüstü yakalandı. Ayrıca 4 kişi ile birlikte hareket edip bahçede bulunan 5 kişi de gözaltına alındı. Yapılan incelemede, yaklaşık 15 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde çukur kazıldığı belirlenirken, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

    Gözaltına alınan 9 şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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