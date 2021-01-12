Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir yandan Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlerle mücadele eden Mehmetçik, bir yandan da bölgedeki sivil halkın yardımına koşmaya devam ediyor.











Tel Abyad'da kahramanca görev yapan komandolarımız; yaşlılara, kadınlara ve çocuklara sağlık taraması yaptı" denildi.









Bir yandan Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlerle mücadele eden Mehmetçik, bir yandan da bölgedeki sivil halkın yardımına koşmaya devam ediyor.



Tel Abyad'da kahramanca görev yapan Komandolarımız; yaşlılara, kadınlara ve çocuklara sağlık taraması yaptı. pic.twitter.com/SfrcH2OBwW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2021