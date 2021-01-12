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    • 12.01.2021 12:36
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    Mehmetçikten 'da sağlık taraması! Bakanlık görüntüleri paylaştı

    Son dakika haberi... , 'da görev yapan komandoların bölge halkına sağlık taraması yaptığını duyurdu. Tel Abyad'da kahramanca görev yapan komandolarımız yaşlılara, kadınlara ve çocuklara sağlık taraması yaptı.

    İşte Türk askerinin farkı!

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir yandan bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristlerle mücadele eden Mehmetçik, bir yandan da bölgedeki sivil halkın yardımına koşmaya devam ediyor.





    Tel Abyad'da kahramanca görev yapan komandolarımız; yaşlılara, kadınlara ve çocuklara sağlık taraması yaptı"     denildi.



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    Haberler Güncel Mehmetçikten Tel Abyad'da sağlık taraması! Bakanlık görüntüleri paylaştı