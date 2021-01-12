Sonra bu 30 kişinin düzeylerine bakacağız; iki aşının da seviyesinde azalma olmuyorsa, korumaları aynıysa diyeceğiz ki 'bu aşıyı rahatlıkla aynı gün de olabilirsin.' Bugün için elimizde net bilgi olmadığı için 'ayağımızı yere sağlam basalım' diye arasındaki süreyi 14 gün tutalım, çok çok rahat edebileceğimiz olanak varsa 28 günü tercih edelim.

Riskimiz var, doktor da 'yapılabilir' diyor, o zaman süre 4 gün de olabilir, 1 gün de olabilir" ifadelerini kullandı.