Ferdane Kurt kimdir kaç yaşında nereli? Ferdane Kurt katili kimdir?

Ferdane Kurt katili kim? Ferdane Kurt kimdir kaç yaşındaydı nereli? Türkiye'yi sarsan yeni bir kadın cinayeti daha gündeme geldi. İstanbul'da bir otelde kalan Ferdane Kurt isimli kadın vahşi şekilde öldürüldü. Genç kadın çocuğunun gözleri önünde boğularak öldürüldü. Peki Ferdane Kurt kimdir? Ferdane Kurt cinayeti son durum nedir?
FERDANE KURT KİMDİR?
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki bir otelde çocuğuyla birlikte kalan 43 yaşındaki kadın, iple boğularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki otelde resepsiyon görevlisi ikinci kattaki bir odadan çocuk ağlama seslerinin gelmesi üzerine yukarı çıktı. Kapıyı çaldığında kimsenin açmaması üzerine odaya giren görevli, Ferdane K'nin (43) hareketsiz yattığını gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Ferdane K'nin iple boğularak öldürüldüğünü belirledi.
Kadının 3 yaşındaki çocuğu polis tarafından koruma altına alındı.
Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Aynı otelde kalan ve kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.