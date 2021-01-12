Ferdane Kurt kimdir kaç yaşında nereli? Ferdane Kurt katili kimdir?

Ferdane Kurt katili kim? Ferdane Kurt kimdir kaç yaşındaydı nereli? Türkiye'yi sarsan yeni bir kadın cinayeti daha gündeme geldi. İstanbul'da bir otelde kalan Ferdane Kurt isimli kadın vahşi şekilde öldürüldü. Genç kadın çocuğunun gözleri önünde boğularak öldürüldü. Peki Ferdane Kurt kimdir? Ferdane Kurt cinayeti son durum nedir?

FERDANE KURT KİMDİR?

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki bir otelde çocuğuyla birlikte kalan 43 yaşındaki kadın, iple boğularak öldürüldü.