Araçlar aşıları, belirlenen güzergah ve rota planlaması dahilinde dağıtacak. Ankara'dan yola çıkacak aşı dağıtım araçları, bu güzergahı takip ederek aşıları Türkiye'nin en ücra köşesindeki ile kadar ulaştıracak.

İLLERDEKİ TAŞIMA ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ

Aşılar, illere ulaştırılmasının ardından soğuk hava depolarında koruma altına alınacak ve bölge ihtiyaçlarına uygun 1, 5, 8 ve 13 metreküp hacimlerinde frigorifik araçlarla şehrin tüm noktalarına dağıtılacak.