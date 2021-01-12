Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.01.2021 11:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2021 11:53
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan i Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

    haberine göre Başkan Erdoğan, 'da "i Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Geleneksel sporlarımızın tekrar canlanması bizi memnun ediyor. Buna sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Tarih, kültür, medeniyet yoksunu düşmanı kişiler çıktı. Aynı zihniyet bu tesisi de eleştirecektir. Varsın eleştirsinler. Biz işimize bakalım. Kökü olmayanların akıbeti esen her rüzgarın önünde sürüklenip gitmektir. Biz köklerimize sahip çıkarak maziden atiye güçlü bir köprü kurmanın gayreti içindeyiz." dedi.

    AHaber CANLI YAYIN


    Başkan , 'da "i Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    Bu güzel tesisin Ankara'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tesisimize bilhassa gençlerimizin dört elle sarılacağından şüphe duymuyorum.

    Tesisimizin önümüzdeki dönemde Ankara'nın en cazip yerleri arasına gireceğinden eminim. At, ok, güreş. Sadece bu üç spor dalı dahi binlerce yıllık Türk tarihini anlatmaya yetecek zenginliğe sahiptir.

    Bizde atlar uzak hayalleri, yakın ettiği için kıymetlidir. Elbette at aynı zamanda Peygamber Efendimize miraç yolculuğunda eşlik eden buraktır. Tarihte hangi toplum atla tanışmış, kaynaşmışsa hemen arkasından büyüme, genişleme dönemine girmiştir. At medeniyet kurma aracıdır.


    TARİH, KÜLTÜR, MEDENİYET YOKSUNLARI
    Geleneksel sporlarımızın tekrar canlanması bizi memnun ediyor. Buna sahip çıkmak boynumuzun borcudur.

    Tarih, kültür, medeniyet yoksunu düşmanı kişiler çıktı. Aynı zihniyet bu tesisi de eleştirecektir. Varsın eleştirsinler. Biz işimize bakalım.

    Kökü olmayanların akıbeti esen her rüzgarın önünde sürüklenip gitmektir. Biz köklerimize sahip çıkarak maziden atiye güçlü bir köprü kurmanın gayreti içindeyiz.

    Kültürümüzde ok ve yay siyasetten sosyal hayata birçok göndermeye sahip zengin anlamlara sahiptir. Yayın merkezi okun ise uç beyliklerini temsil ettiği bu semboller, devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak görülüyordu.



    AYRINTILAR GELİYOR...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar