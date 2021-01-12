CHP Lideri'nin milli iradeyi hiçe saymasına tepki yağdı. Başkan Erdoğan da suç duyurusu yaptı.



Erdoğan, "Teröriste terörist demekten bile aciz olan bu sözde genel başkanı, millete havale ediyoruz" ifadesini kullandı.





KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu zihniyetin demokraside ve milletin nezdinde yeri yok.



Ticaret Bakanı Pekcan: Milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesi.



Sağlık Bakanı Koca: Bu söz, millet iradesini yok saymaktır.



Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Milli iradeyi hiçe sayanları kınıyorum.



AŞILAMA BU HAFTA BAŞLIYOR

Erdoğan, Coronavirüs aşısının Perşembe ya da Cuma gününden itibaren yapılmaya başlanacağını açıkladı



Başkan Erdoğan, yeni yılın ilk Kabine toplantısına liderlik yaptı. Erdoğan, görüşmenin ardından çarpıcı mesajlar verdi:







Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını geriletmeyi başardık. Salgının sağlık sistemimiz üzerindeki yükü de önemli bir şekilde hafifledi.



Vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız.



Aşılar öncelik sıralamasıyla uygulamaya geçecek, perşembe ya da cuma gününe kadar yapılmaya başlanacak.

