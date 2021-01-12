Didem Nişancı kimdir kaç yaşında nereli? Didem Nişancı hangi görevlerde bulundu?

Didem Nişancı kimdir? ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın özel kalem müdürü olacak Didem Nişancı kimdir kaç yaşında nereli? Didem Nişancı uzun yıllardır ABD'de görev yaptı ve ABD senatosunda da yer aldı.

DİDEM NİŞANCI KİMDİR?

Didem Nişancı 9 Mart 1973 tarihinde dünyaya geldi. 1991-1995 yılları arasında ABD'de Ekonomi alanında eğitim aldı.