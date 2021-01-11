



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur ile Denizli ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden fırtına (50-74 kilometre/saat) ve yer yer kısa süreli olarak kuvvetli fırtına (75-88 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.