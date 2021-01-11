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    • 11.01.2021 18:36
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    Milli Savunma Bakanı , Dışişleri Bakanı ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı , Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmede ikili, bölgesel savunma, işbirliği ve Rum tarafının uzlaşmaz tutumu ele alındı.

    AJANSLAR
    Bakan Akar, Ertuğruloğlu ile bir araya geldi
    daki görüşmede ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede Bakan Akar, Rum tarafının uzlaşmaz tutumundan vazgeçmesinin gerekliliğini belirterek, adadaki Türk varlığının kabul edilmesi, egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesinin önemini vurguladı.



    TÜRKİYE'NİN TAVRI NET
    'nin her zaman olduğu gibi 'nin hakkına, hukukuna sahip çıkmaya devam edeceğini ve hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğini ifade eden Akar, Türkiye'nin bu konudaki tavrının açık olduğunu, 'te nerede duruyorsa aynı noktada olduğunu ifade etti.
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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü