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    • 11.01.2021 21:20
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    takımı ve Yunan milli kahramanlarına olan sevgisinin arka planı...

    , , ve 'in Yunan milli değerlerine olan hürmeti dikkat çekiyor. ’li yöneticilerdeki Bizans sevgisinin arka planı analiz haberde...

    Şimdiki 'li Belediye Başkanı , Kıbrıs'ta Türklerin ölümüne sebep olan Başpiskopos Makarios'un heykelini 2017 yılında 'nde yaptırmıştı.

    Öyle ki heykelin açılışına CHP Lideri da katılmıştı.

    Belediye Başkanı ise 2019'da yeni yıl afişlerinde kendisini şehrin Bizans'taki adı olan 'Adrianapolis' belediye başkanı olarak tanıtmıştı.

    Son olarak da 'de geçici olarak yapılan 'na 'yı istila eden Yunan Kral 'un ismi verildi.

    Peki, ama CHP'li yöneticilerdeki bu Bizans sevgisinin nedeni ne? İşte A Haber'in dikkat çeken analizi…

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    Haberler Güncel CHP takımı ve Yunan milli kahramanlarına olan sevgisinin arka planı...