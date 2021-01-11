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    • 11.01.2021 16:59
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    'de / PDY operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi... Denzili'de 'ne yönelik düzenlenen baskın sonucu 9 zanlı gözaltına alındı. 2 eski asker, 2 eski askeri okul öğrencisi, eski polis koleji öğrencisi ile halen görevde olan infaz ve koruma başmemurunun da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

    Denizli'de FETÖ/ PDY operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı

    'de 'ne () yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    Sabit ve ankesörlü hatlardan FETÖ üyeleriyle görüştükleri öne sürülen 2 eski asker, 2 eski askeri okul öğrencisi, eski polis koleji öğrencisi ile halen görevde olan infaz ve koruma başmemurunun da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

    Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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