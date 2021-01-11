Koronavirüsle tedbirleri kapsamında pek çok tedbir uygulanmaya devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.35'te Başkan Erdoğan liderliğinde başladı. Vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle birlikte alınan tedbir kararlarının gevşetilip gevşetilmeyeceği merak konusu oluyor. Peki, mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, restoranlar ve kahvehaneler açılacak mı? İşte son gelişmeler ve merak edilenler...

MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler, kahvehaneler ve lokantaların ne zaman açılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacaktır.