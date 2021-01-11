Koronavirüsle tedbirleri kapsamında pek çok tedbir uygulanmaya devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.35'te Başkan Erdoğan liderliğinde başladı. Vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle birlikte alınan tedbir kararlarının gevşetilip gevşetilmeyeceği merak konusu oluyor. Peki, mekanlar ne zaman açılacak? Kafeler, restoranlar ve kahvehaneler açılacak mı? İşte son gelişmeler ve merak edilenler...
MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafeler, kahvehaneler ve lokantaların ne zaman açılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
YILIN İLK KABİNE TOPLANTISI
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2021 yılının ilk toplantısında yoğun bir gündemle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.35'te Başkan Erdoğan liderliğinde başladı.
Toplantıda koronavirüsle mücadele başlığında, şu ana kadar alınan tedbirlerin rakamlara yansıması analiz edilecek.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.
Son 24 saatte 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi. Test sayısı 26 milyon 196 bin 481'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256, vefat sayısı 22 bin 807, ağır hasta sayısı 2 bin 811 oldu.
"NETİCE ALDIĞIMIZ KISITLAMA VE TEDBİRLERE UYMAYA DEVAM EDELİM"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim."
ANKARA'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KAPSAMINDA DENETİM YAPILDI
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetim yapıldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara'da cadde, meydan, sokaklarla tarihi alanlar genel itibarıyla sessizliğe büründü.
Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetim yaptı, vatandaşların kimliklerini ve sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YAPILAN SON AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama;
"Saygıdeğer vatandaşlarımız,
Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.
Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
Bu kapsamda;
• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.
• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.
Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır.
Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz.
TEMİZLİK, MASKE, MESAFE İLE HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."