Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Kabine toplantısı kararları neler olacak? Yasaklar kalkıyor mu?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLACAK?

Toplantının ana gündem maddesi yine koronavirüs olacak. Aralık ayından itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanan Türkiye'de salgının ne durumda olduğu değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD'de Joe Biden ile birlikte yeni bir dönem başlarken Kabine'de görüşülecek bir başka önemli konunun da ABD ilişkileri olacağı öne sürülüyor. Yanı sıra AB ilişkileri de bir başka ana gündem maddelerinden olacak gibi görünüyor.