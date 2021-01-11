Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Kabine toplantısı kararları neler olacak? Yasaklar kalkıyor mu?

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. 2021'in ilk kabine toplantısından çıkacak kararlar gündem konusu oldu. Kabine toplantısı kararları neler olacak sorusuna cevap aranıyor. Toplantıda yasakların kalkıp kalkmayacağı vatandaşları ilgilendiren ilk konu olacak. Bir diğer önemli konu ise aşılama takvimi olacak.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLACAK?
Toplantının ana gündem maddesi yine koronavirüs olacak. Aralık ayından itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanan Türkiye'de salgının ne durumda olduğu değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.
ABD'de Joe Biden ile birlikte yeni bir dönem başlarken Kabine'de görüşülecek bir başka önemli konunun da ABD ilişkileri olacağı öne sürülüyor. Yanı sıra AB ilişkileri de bir başka ana gündem maddelerinden olacak gibi görünüyor.
İthal aşıya ilişkin inceleme süreci, aşılama yöntemi ile uygulamanın nasıl yürütüleceği ve aşı takibi gibi konuların toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor. Toplantıda, yerli aşı çalışmalarının da masaya yatırılarak, gelinen aşamanın değerlendirileceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Çin'den gelen Sinovac aşısı konuşulacak ve aşı planlanmasına dair detayların konuşulacağı bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 11 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Toplantının saat 15:00'te başlaması bekleniyor.