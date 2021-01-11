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    • 11.01.2021 08:36
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    SON DAKİKA: Yılın ilk kabine toplantısı liderliğinde bugün yapılacak

    Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak. le mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek. Aşı tedarik süreçleri gözden geçirilecek.

    takvim.com.tr
    Yılın ilk kabine toplantısı

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2021 yılının ilk toplantısında yoğun bir gündemle bir araya gelecek.

    Koronavirüsle mücadele başlığında, şu ana kadar alınan tedbirlerin rakamlara yansıması analiz edilecek.


    GÜNDEM KORONAVİRÜSLE MÜCADELE
    Yeni tedbirler alınıp alınmayacağı görüşülecek. Aşı takvimi ve tedarik sürecindeki son durum değerlendirilecek.

    KOCA SUNUM YAPACAK
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

    Ekonomideki gelişmeler, terörle mücadele operasyonlarındaki son durum ve bölgesel gelişmeler de kabinenin gündemindeki diğer başlıklar olacak.

    YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Üniversitelerde yüz yüze eğitimin kademeli ve kontrollü şekilde başlatılması için olası tarihlerin de konuşulması bekleniyor.

    DIŞ POLİTİKA ADIMLARI ELE ALINACAK
    Dış politika başlığında Batı ile ilişkilerdeki son durum değerlendirilecek.

    Ocak sonu gerçekleştirilmesi beklenen Türkiye-Avrupa Birliği (AB) zirvesinin hazırlıkları da ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde göreve başlayacak yeni yönetimle ilişkiler görüşülecek.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Yılın ilk kabine toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde bugün yapılacak