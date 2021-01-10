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    10 Ocak 2021 vaka ve vefat tablosunu duyurdu | Kovid-19'da son durum

    , 10 Ocak 2021 yeni tip (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 198 yeni vaka tespit edildi. Öte yandan günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

    Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 786 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 811 oldu, 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi.




    "AĞIR HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ KAYIPLARIMIZIN DA SAYISINI AZALTACAK"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim" açıklamasında bulundu.



    9 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU



    8 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    6 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU



    2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU



    31 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

    28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 10 Ocak 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu | Kovid-19'da son durum