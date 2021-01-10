11 Ocak Pazartesi bugün okul var mı? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada '11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak' denildi.11 Ocak Pazartesi sabahı saat 10.00'da Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katılacak. 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacağı ve İstiklal Marşı okunacağı bilgisi, öğrenci ve velilerde soru işaretlerine neden oldu. İnternette 11 Ocak okula gidilecek mi? 11 Ocak öğrenciler okula gidecek mi 2021? sorularının cevabını araştıran vatandaşlar için işte detaylar... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...