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    Prof. Dr. ve Dr. Özlem Türeci TIME dergisine kapak oldu

    Türk mucitler Prof. Dr. ve Dr. Özlem Türeci, COVİD-19’u bitirecek aşıyı geliştirdi. Dünyanın en prestijli dergisi TIME, yeni yıl kapağında “Aşı Devrimi” başlığıyla çifte yer verdi.

    Övgü TIME

    Dünya, Coronavirüs'ü bitirecek aşı çalışmalarına kilitlendi. BioNTech şirketinin kurucusu Türk bilim insanları Prof. Dr. ve Dr. Özlem Türeci, insanlığı iyileştirmek için büyük emek verdi. Bir devrime öncülük etti. mRNA yöntemi kullanarak geliştirdikleri COVİD-19 aşısı, virüse karşı yüzde 95 başarı gösterdi.

    ABD, , , gibi ülkelerde BioNTech aşısının uygulamasına geçildi. Dünyayı iyileştirecek çiftin başarısını herkes takdir etti. 'in ardından 'li TIME dergisi de kapağında Türk mucitlere yer verdi. "Aşı Devrimi" başlığıyla çıkan dergide çiftin, beyaz gömlekleri ile laboratuvarda çektirdiği fotoğraf ise çok beğenildi.

    TIME DERGİSİNE KAPAK OLAN DİĞER TÜRKLER


    MUSTAFA Kemal Atatürk- 21 Şubat 1927


    İSMET İnönü- 19 Mayıs 1942


    ADNAN Menderes-3 Şubat 1958


    NAIM Süleymanoğlu-3 Ocak 1988


    DR. - 13 Haziran 2011
    RECEP Tayyip Erdoğan-17 Kasım 2011

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