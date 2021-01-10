Dünya, Coronavirüs'ü bitirecek aşı çalışmalarına kilitlendi. BioNTech şirketinin kurucusu Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, insanlığı iyileştirmek için büyük emek verdi. Bir devrime öncülük etti. mRNA yöntemi kullanarak geliştirdikleri COVİD-19 aşısı, virüse karşı yüzde 95 başarı gösterdi.

ABD, İngiltere, İtalya, İspanya gibi ülkelerde BioNTech aşısının uygulamasına geçildi. Dünyayı iyileştirecek çiftin başarısını herkes takdir etti. Alman Der Spiegel'in ardından ABD'li TIME dergisi de kapağında Türk mucitlere yer verdi. "Aşı Devrimi" başlığıyla çıkan dergide çiftin, beyaz gömlekleri ile laboratuvarda çektirdiği fotoğraf ise çok beğenildi.

TIME DERGİSİNE KAPAK OLAN DİĞER TÜRKLER



MUSTAFA Kemal Atatürk- 21 Şubat 1927



İSMET İnönü- 19 Mayıs 1942



ADNAN Menderes-3 Şubat 1958



NAIM Süleymanoğlu-3 Ocak 1988



DR. Mehmet Öz- 13 Haziran 2011

RECEP Tayyip Erdoğan-17 Kasım 2011