Türkiye genelinde yağışlar başladı. İstanbul da yağmurlu havadan nasibini aldı. Önceki gece geç saatlerden itibaren Marmara Bölgesi'ne yağmur yağdı.
Uzmanlar, yağışlı havanın devam edeceğini açıkladı.
Ancak Antalya'da kısıtlama nedeniyle sahiller Alman, Rus, Ukraynalı turistlere kaldı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle plajlarda yoğunluk yaşandı.
KABİR AZABI
Tekirdağ'da Çorlu Çerkezköy karayolu üzerindeki Tarihi Musevi Mezarlığı, ikinci kez hırsızların hedefi oldu. 1 ton ağırlığında demir kapı, bir yıl içinde ikinci kez çalındı. Şikayet üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
ACAYİP SON!
Antalya'da Arailym Orynbayeva (22), 8 Mayıs'ta annesi Saltanat Orynbayeva ile tartıştı. Sonra sırra kadem bastı. Genç kızın cesedi, 7 ay sonra ormanlık alanda bir ağaçta asılı bulundu. Acı haberi alan aile adeta yıkıldı. Polis, olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırıyor.
OKUMUŞ ÇOBAN!
Kayseri'de Duran Bircan (25) üniversite eğitimini tamamladı. Bununla da yetinmedi, bir üniversite daha okumaya başladı. Bu sırada çobanlığa da el attı. Hem koyunlarını otlatıyor, hem de okuyor.
95.8 MİLYON DEVRETTİ
6, 5+1 ve 5 bilen çıkmayınca 95 milyon 782 bin 844 lira devretti. 4 bilenler 3.761'er, 3 bilenler 115'er, 2 bilenler ise 10 lira 85'er kuruş alacak.
İŞTE MİLLİ PİYANGO'DA KAZANAN NUMARALAR