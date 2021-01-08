Yıldırım, ABD'deki başkanlık seçimlerine işaret ederek, "Bugün Amerikan seçimlerini kazanan Biden işi gücü bırakmış Türkiye'deki hükümeti devirmek için planlar yapıyor. Ama Türkiye ile uğraşmak ateşle oynamaya benzer. Ateşle oynayan ya kendini yakar ya ülkesini yakar. Bugün olduğu gibi. Bir taraftan da Amerika'da Biden'in kazanmasıyla birlikte ümitlenen bazı hainlerin bugünkü durumlarına da tekrardan tanıklık ediyoruz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına da değinen Yıldırım, bunun ardından üniversitede yaşanan olaylarla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi.