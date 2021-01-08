Başvurusu onaylanan bu 24 bin 522 kişi 3 ay boyunca her ay net 1000 lira tutarında destek alacaktır. Söz konusu programda başvuruların hızlı bir biçimde alınması, tasnif edilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini üstlenen Yunus Emre Enstitüsüne ve projede bizimle iş birliği yapan tüm sivil toplum kuruluşlarına ve meslek birliklerine teşekkür ediyoruz" denildi.