Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP'li Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay şöyle gelişti. Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti.





ŞANTAJ VE TEHDİT

Çelik bununla da yetinmedi ve kendisini şikayet etmek isteyen kadının hayatını zindana çevirmeye devam etti. Tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenledi ve Meclis'e gönderdi. HDP, Meclis'e gelen dosyanın içeriğini bilmesine karşın bugüne kadar Çelik ile ilgili hiçbir adım atmadı, hiçbir işlem yapmadı.



DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

Tuma Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

Ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulunca dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda, savcılık talimatıyla polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından soruşturmayı yürüten Başsavcıvekiline ifade vermişti.