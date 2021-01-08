Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi saat 21.00 sonrası ve hafta sonu tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Gözler vakaların düşmeye başlaması ve aşı haberlerinin ardından normalleşme sürecine çevrildi. Konu hakkında yapılan son dakika açıklamaları milyonların gündeminde yer aldı.

HAFTA İÇİ, HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.