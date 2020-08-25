TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'un oluşturduğu 1. Hazırlık Komisyonu, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme gelen eski HDP milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde tavsiye kararı aldı.

Tuma Çelik'in tecavüz ettiği D.K.; "Akşama doğruydu. Tuma Çelik mutfağa geçti, Ben salona. Salona geçtikten sonra oturduktan sonra kimsenin olmadığını fark ettim. Tuma Çelik filtre kahve getirdi. Ondan sonra bilincimi yitirdim. Tuma Çelik'e karşı koyamadım. Bulanık görmeye başladım. Ondan sonra hiç karşı koyamadım" ifadelerini kullandı.

D.K.; HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay'ın kendisine doktor ayarlayacağını söylediğini ancak sahtekar birini bana yönlendirdiğini söyledi.

Tuma Çelik'in tecavüz ettiği D.K.'nın ifadesi şöyle:

"TUMA ÇELİK, 'BİZİMLE SEÇİM ÇALIŞMASINA KATILIR MISIN?' DEDİ"

"Tuma Çelik'le belediye seçimlerinde tanıştık. Annem HDP'li. Öyle gidip geliyorlar, o esnada tanıştık. Bizim evimizde, annemin olduğu yerde tanıştık. Sohbet ortamı oluştu. Tuma Çelik, 'Bizimle seçim çalışmasına katılır mısın?' dedi. Ben de; 'Hayır benim o imkanım yok. Eşimle şu an problemliyiz' dedim. Duymuştu zaten. Ailem de oranın ileri gelenlerinden tanınıyor, duyulmuştu eşimle problemli olduğum. O döneme denk gelmişti. 27 yıllık evliliğim süresince o dönem eşimle biraz kırgınlık yaşadık. Annemin yanında bulunuyordum. Biz aşiretin örnek ailesiydik."

"HERKESİN GÖZÜ ÖNÜMDE TELEFON NUMARAMI İSTEDİ"

"(Tuma Çelik'e) Ona imkanım olmadığını, o şansımın olmadığını söyledim. Yani çalışamayacağımı söyledim. Bugüne kadar kesinlikle hiçbir partiye üyeliğim yok, hiçbir parti için çalışmadım. Herkesin gözü önümde telefon numaramı istedi. Ben de bir milletvekilidir. Onlarla içli dışlı olmadığım için öyle bir eylemi bana karşı yapacağını hiç ummuyordum."

"TUMA ÇELİK, 'AİLEMİZE, BİZE MİSAFİRLİĞE GELİN, SORUNLARINIZI KONUŞALIM' DEDİ"

"Tuma Çelik, 'Ailemize, bize misafirliğe gelin, sorunlarınızı konuşalım' dedi. Beni annemin evinin önünden aldı. Ondan sonra beni apartmanın önüne götürdü. Herhalde bu dernek apartman katıdır diye düşündüm. Dernek diye düşündüm. Herhalde bir apartman katını derneğe çevirmişler. Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı Evgil Türker'in eviydi."

"FİLTRE KAHVE GETİRDİ, BULANIK GÖRMEYE BAŞLADIM. ONDAN SONRA HİÇ KARŞI KOYAMADIM"

"Akşama doğruydu. Tuma Çelik mutfağa geçti, Ben salona. Salona geçtikten sonra oturduktan sonra kimsenin olmadığını fark ettim. Tuma Çelik filtre kahve getirdi. Ondan sonra bilincimi yitirdim. Tuma Çelik'e karşı koyamadım. Bulanık görmeye başladım. Ondan sonra hiç karşı koyamadım"

"TUMA ÇELİK, 'SEN VE EŞİN İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZSINIZ' DEDİ"

"(Tuma Çelik) Bana o çirkin eylemi gerçekleştirdi ve akabinde 'Bak sakın… Bu olayı unutacaksın. Bu duyulursa bana hiçbir şey olmaz. Ben milletvekiliyim. Dokunulmazlığım var. Olmadı, siyasi hayatım biter, yurt dışına giderim. Sen ve eşin insan içine çıkamazsınız' dedi. Utanç duyuyorum. Yirmi yedi yıl çocuklarımla çok çetin mücadele verdik. Utanç içindeyim."

"EBRU GÜNAY, BANA; 'SANA DOKTOR AYARLAYACAĞIM. RUH SAĞLIĞIN BOZULMUŞ' DEDİ"

"HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, doktor ayarlayacağını söyledi, sahtekar birini bana yönlendirdi. Ebru Günay, bana; 'Sana doktor ayarlayacağım. Ruh sağlığın bozulmuş' dedi. 'Tamam' dedim. Yönlendirdiği kişinin WhatSapp profilinde UBF Uluslararası yayın yazıyordu. Adam, 'D.K. hanım biz gazeteciyiz' dedi. Ebru hanım bu sahtekarı bana yönlendirmiş. 'Tuma Çelik vekildir diye sizi istismar edemez, onurunuzu kıramaz, sizi yerle bir edemez. Biz gazeteciyiz, sizinle konuşmak istiyoruz' dedi. Bu kişiyi derhal engelledim. Ebru Günay'a, 'Bunu nasıl yaparsın. Ben senden beni doktora yönlendirmemi beklerken. Bu nasıl sahtekarlık.. İçinde bulunduğum ruh halini biliyorsunuz. Bir sahtekarı nasıl yönlendirirsin. Bu kadar mı insanlığınızı yitirdiniz' dedim."

"YİRMİ YEDİ YILLIK GEÇMİŞİMİ KAYBETTİM"

"(Tuma Çelik) Sen beş kişilik aileyi parçaladın, katlettin, yok ettin. Çok değerli bir ailem vardı. Biz değerli bir aileydik. Yirmi yedi yıllık geçmişimi kaybettim"

Kenan Kıran/Sabah