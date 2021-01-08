SON DAKİKA: Depremzedeler yeni evlerine kavuştu! 3 bin konut kura çekilişiyle teslim edildi

'SAĞLAM EVLERİMİZ OLDU'

Sürsürü mahallesindeki Petek sitesi sakinlerinden Asım Canpolat, yeni konutlarda korkmadan yaşadıklarını belirterek, "24 Ocak'ta büyük bir felaket yaşadık. Zorluklar çektik, dışarıda kaldık. Kaybettiğimiz komşularımız oldu. Hamdolsun devletimiz yanımızda oldu. Devletimiz sağ olsun 6-7 ay içerisinde evlerimizi yaptı, teslim etti.



Bir yıl olmadan evimize kavuştuk. Sağlam evlerimiz oldu. Korkmadan evlerimizde yaşıyoruz. Bugünümüze şükür. Huzurluyuz, mutluyuz. İnşallah yeni yıl daha huzurlu bir yıl olur. Bir daha böyle bir afet yaşamayız. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.