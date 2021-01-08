Bu sene palamut balığı ve hamsi iyiydi. İnşallah denizi koruma adına biz balıkçılar olarak, yapacak olacak bir şeyimiz yok. Her şey sürdürülebilir balıkçılık adına alındığı için biz de bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Faydası mutlaka olur, daha önce gündüz hamsi tutulmaması olayında topu biz direkten gönderdik. Türkiye'de çok büyük bir sektörün uzamasına, sürdürülebilir anlamada gelmesine devletimiz yardımcı oldu. İnanıyoruz ki faydası olacaktır. Sezon başından bu yana tombul hamsi vardı ancak son zamanlarda küçük hamsi bollaşmıştı" dedi.