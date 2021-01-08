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    • 08.01.2021 08:34
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    merkezli 8 ilde dev operasyon! Sahte çetesi çökertildi

    Atölyelerde ürettikleri ayarı düşürülmüş ları ve genelindeki kuyumculara satarak örgütlü halde nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan şebekeye bu sabah operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 8 ilde 103 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda çok sayıda şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

    İstanbul merkezli 8 ilde dev operasyon! Sahte altın çetesi çökertildi

    Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada, son dönemde ayarı düşürülmüş sahte ların bir suç şebekesi tarafından piyasaya sürülerek vatandaşların dolandırıldığı tespit edildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen bağlı ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takiple İstanbul merkezli bir yapılanmanın, üretilen ayarı düşük altınların ülke genelindeki bazı kuyumculara satıldığını ve piyasaya sürüldüğünü saptadı.

    Organize olarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna karışan şebekenin şemasını ve üyelerini tek tek tespit eden emniyet ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.

    Tespit edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde 103 şüphelinin yakalanması için 130 adrese eş zamanlı baskın gerçekleşirken, operasyonlarda şebeke üyesi çok sayıda şüphelinin yakalandığı kaydedildi. Operasyon kapsamında atölyelerde aramaların sürdüğü bildirildi.

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    Haberler Güncel İstanbul merkezli 8 ilde dev operasyon! Sahte altın çetesi çökertildi