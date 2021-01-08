İstanbul Havalimanı apronunda İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan ile İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış'ın yönetiminde gerçekleşen tatbikata Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) birimleri katıldı. Acil durum tatbikatı sırasında yaşananlar ise baştan sona kadar İGA kamerası tarafından kaydedildi.