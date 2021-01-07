Muğla Bodrum'da 25 yaşındaki model ve dansçı Kristina Novitskaya, 3 Ocak'ta evinde elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu. İntihar ettiği ileri sürüldü.

Soruşturma sürerken olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Ukrayna medyası genç kadınla ilgili ilginç bir haber yaptı. Kristina'nın Türkiye'de ünlü bir isimle birlikte olduğu vurgulandı.

Söz konusu haberde "Türkiye'deki VIP sevgili kim" başlığı atıldı.

Bir başka iddia ise Rus medyasından geldi. O iddia ise şöyleydi: Kristina'nın ölümüyle kim korunmak isteniyor. Tüm gerçek bu sorunun cevabında olabilir.