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    lı Kr ’da sır bir şekilde can verdi! Ukrayna medyası devreye girdi

     'da 25 yaşındaki model ve dansçı Kr, 3 Ocak'ta evinde elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu. İntihar ettiği ileri sürüldü. Soruşturma sürerken olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. medyası genç kadınla ilgili ilginç bir haber yaptı. Kristina'nın 'de ünlü bir isimle birlikte olduğu vurgulandı.

    VIP haber!

    Muğla 'da 25 yaşındaki model ve dansçı Kristina Novitskaya, 3 Ocak'ta evinde elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu. İntihar ettiği ileri sürüldü.

    Soruşturma sürerken olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. medyası genç kadınla ilgili ilginç bir haber yaptı. Kristina'nın 'de ünlü bir isimle birlikte olduğu vurgulandı.

    Söz konusu haberde "Türkiye'deki VIP sevgili kim" başlığı atıldı.

    Bir başka iddia ise medyasından geldi. O iddia ise şöyleydi: Kristina'nın ölümüyle kim korunmak isteniyor. Tüm gerçek bu sorunun cevabında olabilir.

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    Haberler Güncel Ukraynalı Kristina Novitskaya Bodrum’da sır bir şekilde can verdi! Ukrayna medyası devreye girdi