Evli olduğum için sildim. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Temmuz ayında Bodrum'a gelince benimle irtibata geçti bu nedenle görüşüyorduk" ifadelerini kullandı.

MODELLİK YAPIYORDU

Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi'nden mezun olan Kristina'nın, bir siteye model olarak ilan verdiği öğrenildi. Genç kadın, profilinde dergi ve takvim çekimleri, sinema ve video reklamları, mayo defilesi, hosteslik ve partide çalışabileceğini belirtiyor.