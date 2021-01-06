Muğla Bodrum'da, geçtiğimiz cumartesi korkunç bir olay yaşandı. Ukraynalı Kristina Novytska'nın evine giden polisler, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Novytska'nın, başında poşet vardı. Elleri ise arkadan kelepçe ile bağlıydı.
Sır ölümle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ukrayna'da yaşayan anne Larissa Novytska'nın, olay günü kızının ev sahibini telefonla arayarak, "Kızım 1 Ocak günü Kiev'e gelecekti. Gelmedi kendisine de ulaşamıyorum. Bir kontrol eder misin?" dediği anlaşıldı.
Genç kadının ise Kiev'e gitmek için uçak bileti almadığı saptandı. Novytska'nın, ellerindeki kelepçeyi internetten 30 TL'ye satın aldığı saptandı. Depresyon ilacı kullandığı öğrenilen Kristina Novytska'nın yanında uyku hapına da rastlandı.
Öte yandan genç kadının en son, emlakçılık yapan Türk erkek arkadaşına cep telefonundan, "Ben ölürsem aileme bakar mısın?" diye mesaj attığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polis, Kiev'in yanı sıra Bodrum'da da evi olduğu öğrenilen erkek arkadaşı, ifadesini aldı. İsmi açıklanmayan adam, "Bana mesaj attı.
Evli olduğum için sildim. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Temmuz ayında Bodrum'a gelince benimle irtibata geçti bu nedenle görüşüyorduk" ifadelerini kullandı.
MODELLİK YAPIYORDU
Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi'nden mezun olan Kristina'nın, bir siteye model olarak ilan verdiği öğrenildi. Genç kadın, profilinde dergi ve takvim çekimleri, sinema ve video reklamları, mayo defilesi, hosteslik ve partide çalışabileceğini belirtiyor.