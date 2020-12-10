SON DAKİKA: 320 PKK'lı teröriste 10 bin kartpostalla çağrı: Sensiz bir eksiğiz yerin ailenin yanı





"Ailen seni yanında istiyor, asıl yeri bizim yanımızdır diyor", "Kaç bayram geçti yoksun, asıl bayram senin geldiğin gün olsun", "Sen aramızda yokken bir kişi eksiğiz", "Yavrum sen gittiğinden beri gözyaşlarım dinmiyor, sen gel de gözyaşlarım sevinç gözyaşları olsun" gibi mesajlar yer alıyor.



