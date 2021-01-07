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    • 07.01.2021 11:34
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    SON DAKİKA: 'dan 'ta tahrik: 2 unsur karasularından çıkartıldı

    Son dakika haberine göre, Kayalıkları bölgesinde Türk Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik botu arasında sürtme yaşandığı açıklandı. Açıklamada, "Karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru karasularımızdan çıkartılmıştır" denildi.

    Yunanistan'dan Kardak'ta tahrik

    Kayalıkları bölgesinde Türk Sahil Güvenlik botu ile Sahil Güvenlik botu arasında sürtme yaşandığı açıklandı.



    Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapılmıştır. 4 Türk Sahil Güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları ile karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru karasularımızdan çıkartılmıştır" denildi.


    Açıklamada ayrıca, Türk Sahil Güvenlik botları tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları esnasında Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında sürtme yaşandığı kaydedildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Yunanistan'dan Kardak'ta tahrik: 2 unsur karasularından çıkartıldı