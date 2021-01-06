BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu