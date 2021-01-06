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    • 07.01.2021 06:51
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden sağanak ve buzlanma uyarısı | 7 Ocak 2021 'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, , Kırklareli Çanakkale ve çevreleri, 'in batı ilçeleri 'in kuzey ve batı kesimleri ile 'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, , ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 7 Ocak il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden sağanak ve buzlanma uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli Çanakkale ve Muğla çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

    SAKARYA °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey ve batı kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    DENİZLİ °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    İZMİR °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

    HATAY °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    İÇ ANADOLU
    Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    ANKARA °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    ÇANKIRI °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    ESKİŞEHİR °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    KONYA °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    BATI KARADENİZ
    Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    DÜZCE °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    KASTAMONU °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    ZONGULDAK °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    RİZE °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 1°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, -1°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    MALATYA °C, 3°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    VAN °C, 6°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Diyarbakır ve Batman çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 14°C
    Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    GAZİANTEP °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    SİİRT °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden sağanak ve buzlanma uyarısı | 7 Ocak 2021 İstanbul'da hava nasıl olacak?