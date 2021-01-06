Terör örgütü PKK/YPG'nin kaçırdığı çocukların kimlikleri ortaya çıktı! Kimi 8 kimi 11 yaşında

Rende Omer Beki

Gazeteci Zanko Burhan'ın paylaştığı 25 kişilik listede Irak, Suriye ve İran'dan kaçırılıp silahlı eğitim verilen kamplara götürülen çocuklar var. Çocukların bir kısmının hayatta olup olmadığını tespit edemediğini belirten Burhan, bazılarınınsa PKK'dan kaçmak isterken öldürüldüklerini vurguladı.