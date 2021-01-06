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    • 06.01.2021 09:14
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    , , , hafta içi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2021 marketlerin açılış ve kapanış saatleri!

    kapsamında hafta içi ve hafta sonu alınan sokağa çıkma yasağı kararı ile birlikte marketlerin değişti. Bunun üzerine vatandaşlar , , , hafta içi kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? gibi soruları araştırmaya başladı. İşte 2021 marketlerin açılış ve kapanış saatleri...

    BİM, ŞOK, A101, MİGROS hafta içi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen saat aralıkları ile açık olacak marketlerin çalışma saatleri nedir? BİM saat kaçta açılıyor, kapanıyor? BİM hafta sonu açık mı? A101hafta sonu açık mı? Şokhafta sonu açık mı? İşte Marketlerin açılış ve kapanış saatleri!

    BİM, ŞOK, A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

    Hafta Sonu sokağa çıkma yasağında en merak edilen konuların başında marketlerin açılış ve kapanış saatleri. BİM, Şok ve A101 hafta içi ve hafta sonu saat 10.00'da açılmaktadır. BİM, hafta içi 20.00'da kapanmaktadır. BİM, Şok ve A101 hasta sonu saat 17:00'da kapanmaktadır.

    A101, ŞOK VE BİM HAFTA SONU AÇIK MI?

    Şok, BİM ve A101 marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacak. Marketler, hafta içi ve hafta sonu 10.00'da açılmaktadır. Marketler, hafta içi 20.00'da kapanmaktadır. A101, Şok ve BİM marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacaktır.

    HAFTA İÇİ BİM KAÇTA AÇILIYOR? BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

    BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

    BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

    HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ: A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

    A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

    A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

    MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

    Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

    Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

    ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Şok hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

    Şok hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
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    Haberler Güncel BİM, ŞOK, A101, MİGROS hafta içi kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2021 marketlerin açılış ve kapanış saatleri!