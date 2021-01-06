SON DAKİKA: Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü: Son 13 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 17'ye kadar düştü



Öte yandan gölde su doluluk oranı son 13 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 17'ye kadar düştü. Bu oran 2020 yılında 34.64, 2019 yılında yüzde 95.02, 2018 yılında yüzde 51.79, 2017 yılında yüzde 34.48, 2016 yılında 42.02, 2015 yılında 48.06, 2014 yılında ise 32.62 olarak kayda geçmişti.

İstanbul'un diğer su kaynaklarında son durum ise şöyle açıklandı: " Ömer 16.27, Pabuçdere 4.18, Sazlıdere 5.33, Alibeyköy 29.58, Terkos 20.46, Kazandere 6.37, Elmalı 22.98, Darlık 45.88, Istrancalar 25.58"