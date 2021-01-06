TTnet müşteri hizmetleri, arıza ihbar numarası, şikayet hattı en çok merak edilen ve gün içerisinde çok fazla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Yıllardır hizmet veren ve çok fazla kullanıcısı olan TTnet müşteri hizmetleri, arıza ihbar numarası, şikayet hattı pek çok sorun için faaliyet gösteriyor ve vatandaşların sorunlarını çözmek için uğraşıyor. İşte TTnet müşteri hizmetleri, arıza ihbar numarası, şikayet hattı bilgisi…
TTNET Müşteri Hizmetleri Numarası
TTNET'in sunduğu hizmetler hakkında bilgi almak veya sorunlarınızı iletmek için ilk tercihiniz TTNET müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek olabilir. Bunun için 7 gün 24 saat hizmet veren 444 1 444 numarasını arayabilirsiniz. Türk Telekom müşteri hizmetleri direkt bağlanma işlemi için de TTNET müşteri hizmetleri no olarak da bilinen bu numarayı kullanabilirsiniz.
TTNET Şikayet Kaydı
TTNT'in hizmetleriyle ilgili yaşadığınız sorunları yukarıda paylaştığımız TTNET müşteri hizmetleri numarası üzerinden iletebilirsiniz. TTNET arıza iletişim veya TTNET iletişim telefonu olarak da bilinen 444 1 444 numarasının yanında ayrıca aşağıda paylaştığımız bağlantıya tıklayarak da TTNET şikayet kaydı oluşturabilirsiniz.
TTNET Web Sitesi İşlemleri
Aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak Türk Telekom'un resmi web sitesine ulaşabilir ve birçok bireysel TTNET işleminizi bu sayfadan yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Türk Telekom'un resmi web sitesinde sağ üst köşede yer alan "ONLİNE İŞLEMLER" menüsünün altındaki "Bireysel" seçeneğine tıklamaktır. Açılan sayfada telefon numarası ve şifre bilgileriniz ile giriş yaptıktan sonra aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
Fatura sorgulama ve ödeme
Yeni abonelik başvurusu
Kurulum randevu işlemleri
E-fatura görüntüleme
Arıza işlemleri
Kapsama haritası
Hız testi
Borç/alacak sorgulama
Ofis ve mağazalar