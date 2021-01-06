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    • 06.01.2021 16:26
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    CHP'li Başkan 'nun hayali telefon görüşmesi alay konusu oldu! Kendini bakın nasıl savundu

    CHP'li Başkan açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlatmıştı. Öküzcüoğlu'nun komedi filmlerini aratmayan hayali telefon görüşmesi sosyal medyada alay konusu oldu. CHP'li Başkan, rantı kestiği için sosyal medya üzerinden kendisine saldırıldığını söyledi.


    'nın ilçesi Belediye Başkanı 'nun, gelen çağrıyı reddederek gerçekleştirdiği hayali görüşme sosyal medyada gündem olmuştu. CHP'li Başkan, açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlatmıştı.

    "SOSYAL MEDYADAN BANA SALDIRIYORLAR"
    O görüntülerle ilgili hesabından açıklamalarda bulunan Öküzcüoğlu, "Ahmet Öküzcüoğlu geldi, rant bitti. Ben halkımın parasını korumaya devam edeceğim. Korkmadan ve yılmadan halka hizmete devam edeceğiz. Rantçıların ekmek kapıları kapandığı için sosyal medya üzerinden bana saldırıyorlar" dedi.

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    Haberler Güncel CHP'li Başkan Ahmet Öküzcüoğlu'nun hayali telefon görüşmesi alay konusu oldu! Kendini bakın nasıl savundu