

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun, gelen çağrıyı reddederek gerçekleştirdiği hayali görüşme sosyal medyada gündem olmuştu. CHP'li Başkan, açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlatmıştı.

"SOSYAL MEDYADAN BANA SALDIRIYORLAR"

O görüntülerle ilgili Facebook hesabından açıklamalarda bulunan Öküzcüoğlu, "Ahmet Öküzcüoğlu geldi, rant bitti. Ben halkımın parasını korumaya devam edeceğim. Korkmadan ve yılmadan halka hizmete devam edeceğiz. Rantçıların ekmek kapıları kapandığı için sosyal medya üzerinden bana saldırıyorlar" dedi.