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    • 06.01.2021 16:26
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    'da sisli hava kaza getirdi: 4 yaralı

    ’nın ilçesinde etkili olan sis sebebiyle meydana gelen üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İHA
    Sisli hava kaza getirdi: 4 yaralı

    Kaza, D-300 Karayolu ilçesi Atakent Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan istikametine seyir halinde olan M.Ş. (54) idaresindeki 03 EY 736 plakalı otomobil, sisli havada Atakent Kavşağı'nda kırmızı ışıkta beklemekte olan İ.B. yönetimindeki 42 Y 4789 plakalı çekinin dorsesine çarptı.

    Bu sırada aynı istikametten seyir halinde olan H.D. idaresindeki 48 AV 726 plakalı otomobil de bu otomobile çarptı. Kazada 03 plakalı otomobil sürücüsü M.Ş. ile araçtaki yolcular A.Ş. (24), Ş.K. (62) ve F.Ş. (45) yaralandı.

    Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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