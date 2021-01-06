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    • 06.01.2021 09:13
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    , Uzay ve Teknoloji Festivali başvuruları başladı

    , Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST heyecanı, bu yıl 21-26 Eylül arasında ’da yaşanacak. Yarışma hakkını elde etmek için son başvuru tarihi 28 Şubat olarak açıklandı. Ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 'ten Otonom Sistemlere, 'dan Sualtı Sistemleri'ne kadar 34 farklı kategoride tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları bulunuyor.

    TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı
    Dünyanın en büyük festivalleri arasında yerini alan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST heyecanı yeniden başlıyor. 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden 'da gerçekleşecek 'de yarışma hakkını elde etmek için son başvuru tarihi 28 Şubat.


    Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, 'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 'ten Otonom Sistemlere, 'dan Sualtı Sistemleri'ne kadar 34 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları bulunuyor.


    TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçen yıldan farklı olarak; Karma Sürü Simülasyon, , , Yapay Zeka, , Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, , de Dijital Teknolojiler Yarışmaları yer alacak.


    Ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

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    Haberler Güncel Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı